Im Supermarkt, an der Tafel, im Schwimmbad und in einer Paletten-Fabrik – an diesen Orten hat das SPIEGEL-Daily-Team nachgefragt: Wie sind die Folgen des Ukrainekriegs hierzulande spürbar? Wieso kommt es zu Engpässen? Warum können Nägel aus Russland diverse Lieferketten lahmlegen? Warum werden so viele Dinge massiv teurer? Und, vor allem: Was ist für die Zukunft zu erwarten?