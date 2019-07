Aufgaben für Wahlsieger Selenskyi Auf diese Reformen wartet die Ukraine

Die wirklich wichtige Nachricht, kam für Wolodomyr Selenskyi erst am Montag. Dass die Partei des ukrainische Staatspräsidenten die Parlamentswahl gewonnen hatte, war schon am Sonntag klar. Doch erst einen Tag später wurde deutlich, dass es sogar für die absolute Mehrheit gereicht hatte. Und die braucht Selenskyi, um die von ihm versprochenen Reformen durchzuführen, ohne dabei Rücksicht auf einen Koalitionspartner nehmen zu müssen.

Das flächenmäßig zweitgrößte Land Europas braucht dringend Reformen. Denn die Ukraine krankt nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. 2018 betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gerade mal 2963 Dollar. Damit befindet sich das Land auf dem Niveau von Laos, den Philippinen und Ägypten. Als einziges europäisches Land hat nur Moldau ein noch geringeres BIP pro Kopf.

Die Ukraine hat dabei einen wirtschaftlichen Absturz hinter sich: Im Jahr 2013 lagt das BIP pro Kopf noch bei fast 4000 Dollar.

Die Verschlechterung der Verhältnisse hat für das Land fatale Folgen. Schon jetzt haben drei Millionen Ukrainer das Land dauerhaft verlassen. Zudem kommen sieben bis neun Millionen Menschen, die laut ukrainischer Schätzungen zumindest zeitweise ihr Geld im Ausland verdienen. Ein besonders beliebtes Ziel ist das benachbarte Polen, wo 1,5 Millionen Ukrainer arbeiten.

Ein Konto für jedes Kind

Da ist es nicht verwunderlich, dass die Ukrainer sich von Selenskyi und seiner Partei "Sluha Narodu" ("Diener des Volkes") auch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation versprechen. Eine Hoffnung, die von Sluha Narodu geschürt wurde. In ihrem Wahlprogramm versprach die Partei eine "nationale Wirtschaftsstrategie", mit dem ehrgeizigen Hauptziel, den Lebensstandard der Ukrainer über den europäischen Durchschnitt zu hieven.

Wie man dies jedoch bewerkstelligen möchte, erfährt man aus dem Wahlprogramm nicht. Stattdessen gibt es zig weitere wohlfeile Versprechen, wie die Verbesserung des Breitbandnetzes, die Demonopolisierung von Schlüsselindustrien, Entbürokratisierung oder ein einfacheres Steuersystem. Wie vage diese Ankündigungen sind, zeigt das Beispiel des "ukrainischen Wirtschaftspasses", mit dem "Sluha Narodu" für sich warb. Dabei geht es um eine Art Sonderkonto, das bei der Geburt eines Kindes vom Staat eröffnet werden und das mit Geld aus dem "natürlichen Reichtum des Landes" gefüttert werden soll. In einem Interview auf den Wirtschaftspass angesprochen, erklärte ein enger Selenskyi-Berater nur, dass an diesem System, mit dem die "wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Staat und Bürger geregelt werden sollen", ein Team aus Wirtschaftsexperten arbeite und man die Ergebnisse in den nächsten Monaten präsentieren werde.

So schwammig das Wirtschaftsprogramm sein mag - für Experten kommt es ohnehin auf einen anderen Punkt an. "Wenn es gelingt, die Unabhängigkeit der Gerichte und deren Kompetenz auszubauen und die Bekämpfung der Korruption deutlich zu verbessern, wird dies der größte Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine sein", erklärte Sergej Guriev, Chefökonom der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, wenige Tage vor der Parlemantswahl in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Hromadske.

Eine Meinung, die Präsident Selenskyi vor einem Monat auch bei seinem ersten offiziellen Besuch in Deutschland zu hören bekam. "Wichtig ist aus Sicht von Investoren besonders ein durchsetzungsfähiges und unabhängiges Justizsystem", sagte Wolfgang Büchele, der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, bei einem Treffen Selenskyis mit Vertretern der deutschen Wirtschaft. "Ein verlässlicher Rechtsrahmen und eine Gleichbehandlung von in- und ausländischen Investoren ist die Grundlage für eine vertiefte Zusammenarbeit."

Der Präsident und sein Oligarch

Wie unattraktiv die Korruption und das Justizwesen die Ukraine für ausländische Investoren macht, zeigen auch die nackten Zahlen. Gerade mal bei 800 Millionen Dollar lagen im vergangenen Jahr die ausländischen Direktinvestitionen in der Ukraine. Dabei hat das Land durchaus Potential. Mit seinem 45 Millionen Einwohnern und vielen gut ausgebildeten Arbeitskräften ist die Ukraine ein eigentlich interessanter Markt. Doch bisher überwiegt bei ausländischen Investoren die Sorge vor korrupten Beamten und Richtern, die zum Wohle der einheimischen, allmächtigen Oligarchen entscheiden.

Ein weiterer Grund für die niedrigen ausländischen Investitionen und die wirtschaftlichen Probleme der Ukraine ist natürlich auch der Krieg in Osten des Landes.

Dass Selenskyi diesen in der nächsten Zeit beenden wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Doch mit seiner Mehrheit im Parlament kann der Präsident die bereits seit der Revolution 2014 angestoßenen aber stockenden Reformen fortsetzen. Und zumindest auf den ersten Blick scheint der Wille dazu vorhanden. Der Kampf gegen Korruption und für eine unabhängige Justiz gehörte zu den zentralen Versprechen Selenskyis und seiner Partei. Demonstrativ distanzierte man sich zudem vom alten System, indem man Kandidaten aufstellte, die mit der Politik bisher nichts oder wenig zu tun hatten. Zudem waren viele der neuen Abgeordneten von "Sluha Narodu" in den vergangenen Jahren selber als Unternehmer tätig. Und noch am Wahlsonntag erklärte Selenskyi, dass der zukünftige Regierungschef ein Ökonom sein werde.

Demgegenüber stehen jedoch auch Zweifel. Sowohl Selenskyi als auch viele seiner Vertrauten haben engen wirtschaftliche Kontakte zu Ihor Kolomojskyi, einem der bekanntesten ukrainischen Oligarchen. Kolomjskyi ließ 2015 nicht nur die Zentrale des Energieunternehmens Ukrnafta von einer von ihm finanzierten Miliz besetzen, sondern steckt auch hinter einem der größten Finanzskandale der Ukraine. Wegen Zahlungsunfähigkeit wurde die zu seinem Imperium gehörende Privatbank im Dezember 2016 verstaatlicht. Ansonsten hätte dem Land ein Finanzkollaps gedroht.

Auch an der Haltung zu Kolomojskyi wird sich zeigen, wie ernst es Selenskyi mit seinen Reformversprechen meint. Sollte er diese nicht erfüllen, dürfte aus der in ihn gesetzten Hoffnung bald große Enttäuschung werden.