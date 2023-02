86.000 haben schon einen Job Ukrainerinnen und Ukrainer dämpfen deutschen Fachkräftemangel

Sie pauken Deutsch »bis zur Selbstüberforderung«: Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine haben im vergangenen Jahr bereits Jobs in Deutschland gefunden – und sorgen so für dringend benötigte Entlastung am Arbeitsmarkt.