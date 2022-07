Uno-Bericht über Hunger in der Welt »Die Zahlen zeigen klar in die falsche Richtung«

Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger in der Welt bis 2030 zu beseitigen, rückt immer weiter in die Ferne. 2021 waren im Mittel etwa 768 Millionen Menschen von Hunger betroffen, rund 46 Millionen mehr als im Vorjahr und 150 Millionen mehr als 2019, wie es im jährlichen Bericht zur weltweiten Versorgungslage hieß, der am Mittwoch in New York vorgestellt wurde.