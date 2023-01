53 Prozent der Firmen gaben in der Umfrage an, von Personalengpässen betroffen zu sein. In der Vorumfrage vom Herbst 2021 bei einer deutlich besseren Erwartung der Wirtschaftsentwicklung waren es 51 Prozent. Der Mangel habe sich verschärft, »obwohl die Betriebe vielfach ein wirtschaftlich schwieriges Jahr erwarten und ihre Personalplanung heruntergeschraubt haben«, beklagt der DIHK.