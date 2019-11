US-Wahlkampf Warren eröffnet den Krieg gegen das Kapital

"Es ist Zeit für eine Reichensteuer in Amerika", ruft die Frau auf der Bühne, die Wand hinter ihr ist mit einer übergroßen amerikanischen Flagge verhängt. Die Kamera verharrt kurz auf Elizabeth Warren, dann schwenkt sie von der Bühne in die vollbesetzte Halle. Zu sehen sind junge Frauen verschiedener Hautfarbe, die begeistert applaudieren.

"Ich habe gehört, dass es ein paar Milliardäre gibt, die diesen Plan nicht unterstützen", ruft Warren in dem leicht sarkastischen Ton, mit dem die Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten auf ihren Wahlkampfveranstaltungen stets ihre radikalen Pläne zum Umbau Amerikas anmoderiert.

Schnitt - und dann erscheint ein alter weißer Mann im Bild, der sich über "die Verunglimpfung der Milliardäre" erregt. "Leon Cooperman" steht in schwarzen Lettern daneben. "Nettovermögen: 3,2 Milliarden Dollar."

Die Szene stammt aus dem jüngsten TV-Spot Warrens, der am Mittwoch im Wirtschaftssender CNBC sein Debüt hatte. Sein Titel: "Elizabeth Warren bietet den Milliardären die Stirn."

Vier Bösewichte und ein Masterplan

Während amerikanische Politiker ihre Wählerschaft üblicherweise mit Bildern ihrer glücklichen Familie und Lobpreisungen des amerikanischen Traums beschallen, erklärt die linke Demokratin in dem Clip denen den Krieg, die es geschafft haben.

Die Rolle der Bösewichte fällt in ihrem Film vier Männern zu, die Warrens Pläne öffentlich kritisiert haben:

Der Wall-Street-Legende Leon "Lee" Cooperman, der mit seinem einstigen Hedgefonds Omega Advisors reich geworden ist, und der 2017 einen Vergleich mit der Börsenaufsicht SEC wegen Insiderhandels schloss.

Dem Gründer des Brokers TD Ameritrade, Joe Ricketts, dem Warren vorwirft, die Kassen der Republikaner zu füllen. Nettovermögen der Familie: 2,3 Milliarden Dollar.

Dem früheren Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein, der während der Finanzkrise ein Gehalt von 70 Millionen Dollar eingestrichen habe. Nettovermögen 1,3 Milliarden Dollar.

Dem Wagniskapitalgeber Peter Thiel, der im Facebook-Verwaltungsrat sitzt und Großspender Donald Trumps sei. Nettovermögen: 2,3 Milliarden Dollar.

Die Schlacht zwischen Warren und der Wall Street ist damit entbrannt. Die einstige Harvard-Professorin hat den Angriff gegen Amerikas Elite zum Markenzeichen ihrer Kampagne gemacht. Sie fordert, was einst in Kernland des Kapitalismus unvorstellbar schien: massive Umverteilung von oben nach unten. Vor allem bei jungen Leuten trifft das einen Nerv.

Warren will die Reichen zur Kasse bitten

Die Juristin und einstige Sonderschullehrerin hat einen Plan für jedes Problem der Gesellschaft - und jeder einzelne kostet. 2,9 Billionen Dollar will sie in den kommenden zehn Jahren in Bildung und Kinderbetreuung stecken. 3,1 Billionen Dollar in die Alterssicherung. Drei Billionen Dollar in den Klimaschutz. 20,5 Billionen Dollar in eine Krankenversicherung für alle Amerikaner.

Inklusive ein paar weiterer Posten addiert sich das einer Berechnung der "New York Times" zufolge auf mehr als 30 Billionen Dollar in einem Jahrzehnt. Das ist mehr als die Hälfte aller bisher für den Zeitraum projektierten Staatsausgaben.

Wer das bezahlen soll? Auch dafür hat Warren einen Plan: Höhere Unternehmenssteuern, Einsparungen, Kapitalertragsteuern, das Schließen von Schlupflöchern. Und: die Reichensteuer. "Ich will, dass die Ultra-Reichen eine Vermögensteuer auf ihre Diamanten, ihre Jachten und auf ihre Rembrandts zahlen", sagt die 70-jährige Senatorin aus Massachusetts, die es an Kampfeslust mit jedem 20-Jährigen aufnehmen kann.

Ihr Vorschlag sieht vor, Vermögen von mehr als 50 Millionen Dollar jährlich mit zwei Prozent zu besteuern. Wer mehr als eine Milliarde Dollar hat, soll sechs Prozent abgeben - den ursprünglich vorgesehenen Satz von drei Prozent hat sie inzwischen verdoppelt.

Panikartige Angst im Establishment

Berechnungen der Berkeley-Ökonomen Gabriel Zucman und Emmanuel Saez zufolge träfe die Steuer rund 75.000 Haushalte, weniger als 0,1 Prozent aller Steuerzahler. Die Einnahmen bezifferten die Experten für den ersten Entwurf mit 2,75 Billionen Dollar über zehn Jahre.

Seit Warren sich in den Umfragen nach vorne geschoben hat, grassiert im Wirtschafts-Establishment panikartige Angst vor der Kandidatin, die scharfe Intelligenz mit schonungslosem Populismus verknüpft.

Die Demokraten durchlebten mit ihr eine ähnliche Situation wie die Republikaner mit Trump, sagte ein Wall-Street-Spender, der Geld für einen von Warrens Konkurrenten sammelt, dem Politmagazin Politico. "Was sie tun wird, ist furchtbar für das Land. Aber wenn du etwas dazu sagst, machst du sie nur stärker."

Kritik und Wut

Einige wenige wagen sich trotzdem vor, ironischerweise vor allem solche, die sich selbst wegen der wachsenden Ungleichheit in Amerika sorgen. "Ich finde, man sollte Nazis verteufeln, aber man sollte nicht Leute verteufeln, die hart gearbeitet haben, um etwas zu erreichen", wetterte der Chef von JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Auch der Microsoft-Mitgründer und Philanthrop Bill Gates wagte eine öffentliche Verteidigung seiner Klasse. "Ich habe mehr als zehn Milliarden Dollar Steuern gezahlt, mehr als jeder andere", sagte Gates, und fügte hinzu, er hätte auch 20 Milliarden Dollar gezahlt. "Aber wenn Sie sagen, dass ich 100 Milliarden Dollar zahlen soll, okay, dann werde ich ein bisschen nachrechnen, was mir bleibt", warnte er halb scherzhaft.

Einer aber lässt seiner Wut freien Lauf: Leon Cooperman, der Antiheld mit Halbglatze und Kugelkinn aus ihrem TV-Spot. "Sie scheißt auf den fucking amerikanischen Traum", schimpft das 76-jährige Urgestein der Wall Street, dessen Fonds heute nur noch sein Privatvermögen verwaltet.

Seine Eltern seien aus Polen eingewandert, der Vater schuftete als Klempner in der Bronx. Seine Karriere begann Cooperman eigenem Bekunden zufolge ohne einen Cent auf der Bank. Er hat Bill Gates' Spendeninitiative "Giving Pledge" unterzeichnet und will nach seinem Tod sein ganzes Vermögen guten Zwecken zukommen lassen.

Zwei Cent oder ein Vermögen

Warrens Clip war kaum gesendet, da war ein wutschäumender Cooperman schon auf Sendung. Er akzeptiere, dass Reiche höhere Steuern zahlen müssten, sagte er dem Interviewer. Aber Warrens Vorschlag ziele auf die "niederen Instinkte", kritisierte der Fondsmanager, der sich auch schon mit Präsident Donald Trump angelegt hat.

"Früher haben die Menschen in Amerika die Reichen nicht gehasst, sondern wollten selbst welche werden." Wenn die Demokratin ins Weiße Haus einziehe, würden die Aktienkurse um 25 Prozent abstürzen, warnte er, "und viele sagen mir noch, ich bin zu optimistisch".

Warren hält das nicht auf. Im Gegenteil: Der Widerstand der Wall Street befeuert die Story, die sie erzählen will: Die Reichen verdanken Amerika ihren Aufstieg, nun sei es Zeit zurückzuzahlen.

Sie verlange von den Millionären nur zwei Cent für jeden Dollar Vermögen. "Werfen Sie zwei Cent rein, sodass auch jeder andere eine Chance bekommt", ruft sie in dem Spot ihren Anhängern zu. Es ist eine reale Szene aus einem ihrer Townhall-Meetings vor ein paar Wochen. Der Saal bricht in begeisterten Jubel aus.