Zweite Schätzung US-Wirtschaft läuft besser als erwartet

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als bisher geschätzt. Damit hat sich das Wachstumstempo geringfügig beschleunigt.

Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,1 Prozent. Das teilte das Handelsministerium am Mittwoch mit.

In einer ersten Schätzung von Ende Oktober war nur ein Wachstum von 1,9 Prozent ermittelt worden. Analysten hatten im Mittel eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet. Mit der zweiten Schätzung zeigt sich, dass das Wachstumstempo anhält: Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft annualisiert noch zwei Prozent gewachsen.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb Wachstumszahlen aus den beiden großen Wirtschaftsräumen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind.

Exporte und privater Konsum gestiegen

Trotz des von US-Präsident Donald Trump entfachten Zollkonflikts mit China stiegen die Exporte im dritten Quartal um 0,9 Prozent. Der private Konsum, der zwei Drittel des BIP ausmacht, legte um 2,9 Prozent zu. Doch im Frühjahr war hier das Plus mit 4,6 Prozent noch wesentlich höher ausgefallen.

Zugleich verringerten die Firmen ihre Investitionen im Sommer um 2,7 Prozent. In einer ersten Schätzung war noch von einem Minus von drei Prozent die Rede.

Angesichts der schwachen Weltkonjunktur hat die US-Notenbank (Fed) den geldpolitischen Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld Ende Oktober um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent gekappt. Vorausgegangen waren Zinssenkungen im September und Juli. Höhere Zinsen verteuern Kredite und können so den Aufschwung bremsen.

Die Notenbank signalisiert nun, dass sie vorerst stillhalten wolle. Trotz ungelöster Handelskonflikte blickt US-Notenbankchef Jerome Powell optimistisch auf die heimische Konjunktur. "An diesem Punkt des langen Aufschwungs sehe ich das Glas weit mehr als halbvoll", sagte er jüngst.