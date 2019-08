USA gegen China Warum der Wirtschaftskrieg noch hässlicher werden könnte

Eigentlich ist Donald Trump viel zu spät dran. Sein Vorwurf, China halte seine Währung künstlich niedrig, wäre vor einigen Jahren ohne Zweifel richtig gewesen. Damals hat Peking den Kurs tatsächlich manipuliert, um seine Waren zu verbilligen und seine Exportwirtschaft zu stützen. Das hat die USA geärgert, weil es US-Produkte weniger wettbewerbsfähig machte.

Doch inzwischen verfolgt China ein anderes wirtschaftspolitisches Ziel, will sich weniger auf den Export als auf den Binnenkonsum stützen. Deshalb hat die Chinesische Volksbank den Wechselkurs zuletzt stärker vom Markt bestimmen lassen. Wenn sie intervenierte, hat sie den Yuan eher nach oben als nach unten gepusht. Also: Manipulation ja, aber in genau die Richtung, wie die USA es wünschten.

Das muss man wissen, um den Kursknick vom Montag richtig einordnen zu können. Da war die chinesische Währung kurz unter den Wert von sieben Yuan je Dollar gerutscht. So billig war Chinas Geld seit 2008 nicht mehr.

Vielleicht hat Chinas Notenbank dabei nachgeholfen, wie die USA es behaupten. Genauso ist es möglich, dass Marktbewegungen den Absturz verursacht haben, wie China es darstellt. Fest steht: Die Chinesische Zentralbank hat es jedenfalls nicht verhindert, dass der Yuan diese psychologisch wichtige Marke unterschreitet. Man kann das kaum anders lesen als ein Signal an Washington: Seht her, wenn wir wollen, können auch wir euch wehtun. Genau deshalb haben die Amerikaner so empfindlich reagiert.

Wenngleich die Chinesen ihre Waffen also eher einmal vorgezeigt als wirklich eingesetzt haben, ist die Gefahr eines Währungskriegs womöglich größer als je zuvor. Es würde der Logik der Eskalationsspirale entsprechen, die sich zwischen den beiden mächtigsten Ländern der Welt beunruhigend nach oben schraubt. Ein tragfähiger Kompromiss ist dabei kaum vorstellbar.

Im Konflikt zwischen China und den USA geht es letztlich eben nicht darum, wie viele Tonnen amerikanischer Sojabohnen die Chinesen kaufen, oder ob die Regierung in Washington dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei ungehinderten Zugang zum Weltmarkt gewährt. Selbst wenn die Unterhändler sich irgendwann einmal über solche Streitpunkte einigen sollten, löst das nicht die dahinterliegende Grundsatzfrage: Wer wird auf mittlere Sicht Weltmacht Nummer eins sein? Denn genau darum geht es.

Chinas rasanter Aufstieg zur wirtschaftlichen Weltmacht

Die USA haben den Aufstieg Chinas lange beäugt - erst wohlwollend, dann mit wachsendem Unbehagen. Seit sich China ab 1978 an einer zunächst zaghaften wirtschaftlichen Öffnung versuchte, hat sich das jährliche Bruttoinlandsprodukt in etwa vervierzigfacht (die US-Wirtschaft ist heute knapp dreimal so groß wie damals).

Dieser Aufstieg Chinas gelang teils durch mutige Politik und den Fleiß der Arbeitnehmer, teils durch Industriespionage und unfaire Handelspraktiken, die übrigens nicht nur die USA beendet sehen wollen, sondern auch die EU und Deutschland.

2017 hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine "neue Ära" ausgerufen, in der sein Land seinen rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen solle. Das bedeutet: mindestens auf Augenhöhe mit den USA, die sich das wiederum nur ungern vorstellen mögen.

Bei der Frage, wer die dominierende Weltmacht sein wird, nutzen Mahnungen zur Zurückhaltung wenig. Nach einem militärischen Konflikt sieht es zwischen den USA und China bislang zum Glück nicht aus. Bis auf Weiteres bekämpft Trump Peking mit den Mitteln, die den USA dank ihres Handelsdefizits zufallen: 2018 kauften die Amerikaner in China Waren und Dienstleistungen im Wert von 557,9 Milliarden Dollar ein, die Chinesen in den USA nur für 179,3 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass die chinesische Wirtschaft weit stärker vom US-Markt abhängig ist als andersrum. Einen lediglich über Zölle ausgetragenen Konflikt gegen China kann Trump tatsächlich nicht verlieren.

In der vergangenen Woche haben beide Parteien erneut verhandelt. Wie so viele vor ihr endete die Runde ohne Lösung, aber auch ohne Eklat. Dennoch kündigte Trump an, künftig Strafzölle auch auf die chinesischen Lieferungen im Wert von 300 Milliarden Dollar zu verhängen, die bisher noch davon ausgenommen waren. So hat er China die letzte Illusion genommen, dass er seine Position der Stärke vielleicht doch nicht bis zum Äußersten ausnutzen würde.

Mehr zum Thema Drohender Währungskrieg zwischen China und den USA So funktionieren Wechselkurse

Die Chinesen können es ihm nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, haben aber jetzt mit dem Kursknick des Yuan daran erinnert, dass sie über einen anderen taktischen Vorteil verfügen: Anders als die unabhängige US-Zentralbank Fed untersteht die chinesische Notenbank ihrer Regierung, dem Staatsrat. Während Trump nur versuchen kann, seinen Notenbankchef mit wütenden Tweets auf seine Linie zu zwingen, stehen Xi direktere Wege der Einflussnahme zur Verfügung.

Am Währungskurs herumzufummeln ist riskant, weil es unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen und eine Abwertungsspirale in Gang setzen kann. Peking hat seine Macht jetzt einmal kurz aufblitzen lassen. Es war nur ein Warnschuss - und doch eine unmissverständliche Drohung, dass der Kampf der zwei Weltmächte noch sehr viel hässlicher werden könnte.