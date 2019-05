Höhere Zölle USA verschärfen Handelsstreit mit China

Die Gespräche Im Handelsstreit mit China laufen noch, da haben die USA abermals den Druck auf China erhöht: Seit 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird den Zollbehörden zufolge eine Einfuhrgebühr von 25 Prozent auf bestimmte chinesische Produkte aus 5700 Kategorien im Volumen von 200 Milliarden Dollar erhoben. Zeitgleich suchen beide Länder eine Lösung aus dem Konflikt.

Seit Donnerstag verhandelt eine chinesische Delegation in den USA mit amerikanischen Unterhändlern. Diese neue Gesprächsrunde soll bis zum heutigen Freitag andauern. Man habe sich darauf geeinigt, die Verhandlungen fortzusetzen, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend mit - ehe die Erhöhung wirksam wurde.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump jedoch Hoffnungen geweckt: Er nannte eine Einigung noch diese Woche als möglich. Er habe einen "schönen Brief" von Chinas Präsident Xi Jinping erhalten, sagte Trump. Darin habe dieser geschrieben, beide sollten zusammenarbeiten und sehen, ob man ein Ergebnis erreichen könne. Diese Hoffnungen haben durch das Inkrafttreten der Zölle nun einen Dämpfer erhalten.

Chinas droht mit Gegenmaßnahmen

Ungeachtet der massiven neuen Sonderzölle der USA auf Einfuhren aus China hat sich der chinesische Chefunterhändler in den laufenden Handelsgesprächen in Washington, Liu He, hoffnungsvoll geäußert. "Wir wollen einige der Differenzen ehrlich, zuversichtlich und rational lösen", sagte der Vizepremier in einem am Freitag in China ausgestrahlten Interview des chinesischen Staatsfernsehens CCTV. "Ich denke, es gibt Hoffnung."

Die massive Zollerhöhung war erwartet worden. Trump hatte diesen Schritt am Sonntag angekündigt. Die USA wollen so erreichen, dass sich das US-Handelsdefizit verringert und fordern:

besseren Marktzugang,

wirksameren Schutz gegen Produktpiraterie

und zwangsweisen Technologietransfer.

Auch stoßen sich die USA an staatlicher Förderung chinesischer Firmen, da dies den Wettbewerb verzerre.

Unmittelbar nach der Verhängung der neuen Sonderzölle der USA hat das chinesische Handelsministerium mit "notwendigen Gegenmaßnahmen" gedroht. Details der geplanten chinesischen Vergeltungsschritte wurden aber nicht mitgeteilt.

