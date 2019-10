Gewerkschaften im US-Wahlkampf Wenn ihr starker Arm es will

An der Einfahrt zur Autogewerkschaft von General Motors in Lordstown, Ohio, steht ein für Besucher nicht zu übersehendes Schild: Man bestehe darauf, dass alle Fahrzeuge, die "nicht von GM, Ford oder Chrysler sind, rechts hinter dem Gebäude parken", steht darauf. Die Botschaft ist klar: Hier haben wir das Sagen.

Wenn in Amerika von der Gewerkschaft UAW, den United Auto Workers, die Rede ist, fehlt selten das Attribut "mächtig". Und es stimmt ja auch: Seit über drei Wochen stehen in mehr als 30 GM-Werken überall im Land die Bänder still, nachdem die UAW den längsten landesweiten Streik seit 1970 angezettelt hat. Den Konzern kostet jeder Tag Produktionsausfall nach Schätzungen bis zu 100 Millionen Dollar.

Und doch, darüber täuscht dieses Muskelspiel hinweg, ist die Gewerkschaft so schwach wie nie. Der hiesige UAW-Ableger in Ohio ist für ein Werk zuständig, das es faktisch nicht mehr gibt: Nur das riesige Plakat "Lordstown - Heimat des Cruze" an der Außenmauer der GM-Fabrik erinnert noch an die besseren Zeiten, als hier mehr als 4000 Arbeiter in drei Schichten malochten.

Heute ist das mehrere Quadratkilometer große Gelände verwaist. GM hat den Betrieb eingestellt. Im laufenden Tarifstreit hat das Management angeboten, an dem Standort künftig Batterien für Elektroautos zu produzieren. Aus Sicht der Gewerkschaft allerdings heißt das: wenige Jobs, viel weniger Geld. Der neue Chevy Blazer dagegen wird in Mexiko gebaut.

Arbeiterschaft von Trump zurückgewinnen

Es ist nicht die einzige Demütigung für die stolze UAW. 2018 ist die Zahl ihrer Mitglieder um neun Prozent geschrumpft, inzwischen zahlen mehr Rentner als aktive Beschäftigte Beiträge beim Kassenwart ein.

In anderen Branchen geht der Niedergang noch schneller. Nur noch zehn Prozent der Beschäftigten in den USA sind überhaupt organisiert, im Privatsektor sind es verschwindende sechs Prozent. Dazu hat die Politik beigetragen. Republikanisch regierte Bundesstaaten haben die Bewegung in den vergangenen Jahren gezielt durch Gesetzesänderungen geschwächt.

Zumindest in einer Hinsicht allerdings erleben die Gewerkschaften derzeit einen ungeahnten Aufschwung: Die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten wetteifern um ihre Gunst. Ob der Mittelstandskumpel Joe Biden, der Sozialist Bernie Sanders oder der Medienliebling Pete Buttigieg - sie alle brauchen nicht nur die Spenden der Organisationen, sondern vor allem deren Fähigkeiten zur Mobilisierung der Massen.

Rebecca Cook / REUTERS Senator Bernie Sanders bei einem Streik der United Auto Workers: Mobilisierung der Massen

Als die "Bodentruppen der Demokraten" hat der Experte Michael Paarlberg von der Virginia Commonwealth University die Gewerkschaften einmal bezeichnet. Sie übernähmen für die Demokraten die Rolle, wie sie bei den Republikanern die evangelikalen Kirchen und die Waffenlobby NRA spielten.

Den demokratischen Anwärtern auf das Weiße Haus sitzt der Schock von 2016 in den Knochen, als Donald Trump erfolgreich im Arbeitermilieu wilderte. Hillary Clinton holte in Gewerkschafter-Familien gerade mal neun Prozentpunkte mehr als Trump. Die heutigen Präsidentschaftsbewerber wissen, dass sie 2020 nicht gewinnen können, wenn es ihnen nicht gelingt, die angestammte Wählerschaft zurückzuerobern. Und dazu brauchen sie die tatkräftige Unterstützung der Gewerkschaften. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.

David Maxwell/EPA-EFE/REX Joe Biden bei seiner Rede vor den "Teamsters" in Pittsburgh am 29. April

Reichlich ideelle Unterstützung

Biden reservierte seinen ersten Kampagnenauftritt für die "Teamsters", die Gewerkschaft der Transportarbeiter, und versicherte: "Ich bin ein Gewerkschaftsmann. Punkt." Dass ihn dann auch tatsächlich die International Association of Fire Fighters offiziell unterstützte, verschaffte dem früheren Vizepräsident einen ersten Punktsieg: Der Amtsinhaber im Weißen Haus schäumte. Er sei es doch, den "die Feuerwehrmänner lieben", erklärte Trump beleidigt.

Der 78-jährige Anzugträger Bernie Sanders kletterte in Kentucky auf die Ladefläche eines Pickups, um mit dem Megafon streikende AT&T-Mitarbeiter anzufeuern. "Gott weiß, in wie vielen Streikposten-Ketten" er gestanden sei, brüstete sich Sanders und kündigte gesetzliche Reformen an, dank derer sich die Mitgliederzahl der Gewerkschaften in seiner ersten (!) Amtszeit verdoppeln werde.

Konkurrentin Elizabeth Warren hat zugesagt, dass ihr Arbeitsminister ein Arbeiterführer sein werde.

Die wahlkämpfende Senatorin Kamala Harris hat den schlecht bezahlten, aber gewerkschaftlich stark vertretenen Lehrern höhere Gehälter versprochen. Und fast alle der Kandidaten schließen sich mit Gewerkschaftsmanagern kurz, bevor sie ihre politischen Programme festlegen. Er habe "in diesem Wahlkampf mehr über Gewerkschaften gehört als in allen anderen Wahlkämpfen der jüngeren Vergangenheit", sagte Stuart Appelbaum, der Chef der Einzelhandelsgewerkschaft, der "New York Times".

Die Demokraten hätten ihre Lektion aus 2016 gelernt, urteilt auch Richard Trumka, der Präsident der Dachvereinigung AFL-CIO. Sie würden nun über diejenigen wirtschaftlichen Themen reden, "die die Arbeiter angehen". Die Rhetorik zielt nicht nur auf die Wähler im Blaumann - denn während die zahlende Mitgliederschaft der Gewerkschaften bröckelt, bekommen sie reichlich ideelle Unterstützung: 82 Prozent der Demokraten finden Arbeitnehmerorganisationen gut.

Folgerichtig laufen auch im aktuellen Tarifkonflikt der Autoarbeiter mit GM die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten scharenweise vor den Fabriktoren auf, um ihre Solidarität mit den Streikenden zu bekunden.

Die UAW allerdings hat sich noch nicht festgelegt, welchen der Kandidaten sie im Wahlkampf offiziell unterstützt. Ein Insider ließ wissen: Man mache das auch vom konkreten Engagement im Tarifkonflikt abhängig.