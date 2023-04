In den vergangenen Wochen hatte Ver.di bereits zu Warnstreiks an Ikea-Standorten im Saarland und in Berlin aufgerufen. Es ist nicht das erste Mal, dass Ver.di das Thema Digitalisierung in einer Tarifauseinandersetzung mit Ikea zum Thema macht. Bereits im Jahr 2021 hatte die Gewerkschaft zu Warnstreiks aufgerufen, um ihrer Forderung nach einer Regelung zur »menschengerechten Gestaltung von Technik« Nachdruck zu verleihen.

Die schwedische Möbelhauskette betreibt aktuell mehr als 50 Filialen in Deutschland und beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 20.000 Menschen.