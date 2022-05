Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ruft Beschäftigte von Sozial- und Erziehungsdiensten erneut zu bundesweiten Streiks auf. Zum Auftakt sollen an diesem Montag die Beschäftigten der Sozialarbeit zeitweisen ihre Arbeit niederlegen. Mit der Warnstreikwelle will die Gewerkschaft Ver.di den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen. Die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst waren am 22. März ergebnislos vertagt worden.