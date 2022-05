Mann auf einem Markt in Istanbul: Lebensmittel sind fast 90 Prozent teurer als vor einem Jahr

Seit Monaten ist die Inflation in der Türkei außer Kontrolle, nun hat die Teuerung einen neuen Höchststand erreicht. Die Verbraucherpreise in dem Land sind im April so stark gestiegen wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie das Statistikamt mitteilte.

Waren und Dienstleistungen kosteten demnach durchschnittlich 69,97 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zu dem starken Anstieg trugen steigende Öl- und Rohstoffpreise infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine ebenso bei wie die Abwertung der Landeswährung Lira, durch die Importe teurer werden. Zum Vergleich: Die deutsche Inflationsrate lag im April bei 7,4 Prozent, was der höchste Stand seit 1981 ist.

Die Preise im türkischen Transportsektor – zu dem etwa Benzin gerechnet wird – zogen mit 105,9 Prozent besonders stark an. Aber auch Lebensmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich mit 89,1 Prozent überdurchschnittlich stark. Leitzins stabil bei 14 Prozent Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Inflation aufgrund des Ukrainekriegs noch bis Ende 2022 außergewöhnlich hoch bleiben wird. Ökonomen rechnen im Jahresschnitt mit einer Teuerungsrate von 52 Prozent.

Die Experten geben dem Verfall der Lira eine Mitschuld an der Entwicklung. Denn die Abwertung verteuert die Einfuhren von Gütern in das Land. Hinzu kommen vergleichsweise hohe Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt. Das Land steckt auch deshalb in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, die sich unter anderem in hoher Arbeitslosigkeit niederschlägt.

Der Kursverfall der Lira wurde ausgelöst durch Zinssenkungen der Notenbank, durch die die Landeswährung für Investoren unattraktiver wurde. Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnet sich selbst als »Zinsfeind«. Er möchte über niedrige Zinsen Kredite und Investitionen ankurbeln, 2023 stehen wieder Präsidentschaftswahlen an.

Eigentlich stemmen sich Notenbanker mit höheren Leitzinsen gegen eine galoppierende Inflation. Denn ohne Zinsen werden Anlagen in türkische Vermögenswerte jetzt für Anleger noch unattraktiver, die Währung wird noch schwächer – und heizt die Inflation zusätzlich an, da importierte Güter teurer werden. Die türkische Regierung hofft jedoch, dass die Inflation im Rahmen ihres neuen Wirtschaftsprogramms zurückgehen wird. Dieses sieht niedrige Zinssätze zur Ankurbelung von Produktion und Exporten vor. Die Zentralbank hat ihren Leitzins in bislang vier Sitzungen in diesem Jahr stabil bei 14 Prozent gehalten. Dabei müsste sie nach Einschätzung der meisten Ökonomen die Zinssätze anheben, um die Währung attraktiver machen. Die Lira hat im vergangenen Jahr 44 Prozent ihres Wertes zum Dollar eingebüßt, was wiederum die Inflation befeuert.

Die Notenbank geht davon aus, dass der Höhepunkt des Preisauftriebs im Juni erreicht wird. Einstellige Inflationsraten erwartet sie erst 2024.