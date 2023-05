In weniger als zwei Wochen tritt Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei zur Wiederwahl an. Die neuesten Wirtschaftsdaten dürften ihm da entgegenkommen. Denn die hohe Inflation hat sich im April den sechsten Monat in Folge abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 43,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt in Ankara mitteilte.