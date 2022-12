In der Vorweihnachtszeit haben Postbotinnen und Paketzusteller besonders viel zu tun. Auch sonst ist die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, nicht zuletzt durch den boomenden Onlinehandel. Dennoch haben die Zusteller laut neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts in den vergangenen zehn Jahren nur unterdurchschnittliche Lohnzuwächse erhalten.