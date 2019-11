SPIEGEL: Herr Butterwegge, Sie waren immer ein scharfer Kritiker von Hartz IV. Einen der Hauptkritikpunkte, die harten Sanktionen, hat das Bundesverfassungsgericht heute entschärft. Stellt Sie das Urteil zufrieden?

Butterwegge: Das Urteil ist eine juristische Ohrfeige für jene Hardliner, die Hartz IV eingeführt haben. Ich denke da an Gerhard Schröder und seinen Wirtschafts- und Arbeitsminister Wolfgang Clement. 2010 hat ihnen das Bundesverfassungsgericht die Berechnung der Hartz-Regelsätze zerlegt, nun das Arsenal an alttestamentarischen Strafen, die das Regelwerk vorsieht.

SPIEGEL: Ist "alttestamentarisch" nicht etwas hoch gegriffen?

Butterwegge: Wenn ein junger Erwerbsloser zwei Pflichtverletzungen begeht, also zum Beispiel einen unsicheren McJob ablehnt und ein Bewerbungstraining abbricht, bekommt er bisher keinen Cent mehr vom Amt und verliert vielleicht sogar seine Wohnung. Das ist völlig unverhältnismäßig.

SPIEGEL: Junge Erwerbslose waren heute aber gar nicht Gegenstand der Verhandlung, für sie gelten andere Regeln.

Butterwegge: Richtig, aber die Probleme, die es dort gibt, hat das Gericht eigentlich gleich miterledigt, und zwar auf sehr elegante Weise. Die Richter haben ja sinngemäß festgestellt, dass bei drastischen Kürzungen des Existenzminimums die Menschenwürde verletzt wird. Es liegt auf der Hand, dass junge Erwachsene keine andere Menschenwürde haben als ältere. Die unterschiedliche Behandlung je nach Lebensalter der Betroffenen ist nach dem Urteil kaum aufrechtzuhalten.

SPIEGEL: Schröders Prinzip "Fördern und Fordern", manche sagen: "Zuckerbrot und Peitsche", hat das Verfassungsgericht aber nicht ausgehebelt. Sanktionen bleiben weiter möglich.

Butterwegge: Ja, was ich sehr bedaure. Weiter hätte das Gericht aber kaum gehen können, ohne das gesamte Hartz-IV-System zum Einsturz zu bringen. Realistisch war diese Hoffnung nicht.

SPIEGEL: Das müssen Sie erklären: Wie hätte man Hartz IV zum Einsturz bringen können?

Butterwegge: Aus meiner Sicht hat das Hartz-System drei Kernelemente: Erstens wurde damit die Arbeitslosenhilfe, die sich an der früheren Lohnhöhe orientierte, durch Zahlungen ersetzt, die nur das Existenzminimum abdecken, egal wie viel man vorher verdient hat. Zweitens wird von den Hilfeempfängern erwartet, dass sie auch Jobs im Niedriglohnsektor annehmen. Und drittens ist der Berufs- und Qualifikationsschutz weggefallen, der dafür sorgte, dass man als Techniker nicht im Getränkemarkt und als medizinisch-technische Assistentin nicht im Callcenter landete. Jeder dieser Punkte für sich ist so unzumutbar, dass man zu seiner Durchsetzung mit drakonischen Sanktionen drohen musste.

SPIEGEL: Wenn nun also die Sanktionen komplett abgeschafft worden wären, wie Sie es fordern...

Butterwegge: ... dann wäre der Rest wohl auch nicht zu halten gewesen.

SPIEGEL: Worin besteht dann der Erfolg für die Sanktionsgegner?

Butterwegge: Das Gericht hat die übelsten Härten begrenzt. Zum einen dürfen von der Geldleistung nur noch maximal 30 Prozent abgezogen werden, zum anderen bleiben Miete und Heizkosten vom Entzug verschont. Der willkürlichen Vernichtung von Existenzen wurde damit ein Riegel vorgeschoben. Außerdem hat das Gericht den Unsinn beendet, dass Sanktionen drei Monate lang gelten, selbst dann, wenn ein Erwerbsloser bereits nach zwei Wochen das sanktionierte Verhalten ändert. Das war kontraproduktiv.

SPIEGEL: Inwiefern kontraproduktiv?

So waren die Sanktionen in Hartz IV bisher geregelt

Meldeversäumnisse

Ein Meldeversäumnis besteht meistens darin, dass ein Hartz-IV-Empfänger schlicht nicht zu einem Termin beim Jobcenter erscheint - und dafür keinen "wichtigen Grund" nachweisen kann.



In diesem Fall wird Hartz IV um zehn Prozent des Regelbedarfs gekürzt, und zwar drei Monate lang. Konkret muss ein Single also so lange mit 42,40 Euro weniger im Monat auskommen, da der Regelbedarf für ihn 424 Euro beträgt. Da jedes einzelne Meldeversäumnis jeweils zu einer Kürzung von zehn Prozent über drei Monate führt, ist es durchaus möglich, dass sich die Kürzungen aufsummieren - also 20, 30 oder mehr Prozent des Regelbedarfs abgezogen werden.

Pflichtverletzungen

Eine Pflichtverletzung liegt zum Beispiel vor, wenn ein Hartz-IV-Empfänger ohne einen "wichtigen Grund" eine zumutbare Arbeit ablehnt oder sich im Vorstellungsgespräch so verhält, dass er den Job nicht bekommt. Ebenso, wenn er nicht nachweisen kann, ausreichend Bewerbungen geschrieben zu haben, oder eine sogenannte Maßnahme - also Fortbildungen oder Trainings - ablehnt oder abbricht. Es gibt noch einige weitere Pflichtverletzungen, die laut Statistik aber sehr selten vorkommen.



Pflichtverletzungen werden deutlich härter bestraft als Meldeversäumnisse: Beim ersten Verstoß wird Hartz IV drei Monate lang um 30 Prozent des Regelbedarfs gekürzt, bei einem Single also um 127,20 Euro. Kommt es binnen einem Jahr zu einer zweiten Pflichtverletzung, wird um 60 Prozent gekürzt, also um 254,40 Euro. Bei der dritten Pflichtverletzung binnen einem Jahr kommt es ganz dicke, nämlich zur Vollsanktionierung: Dann erlischt der Anspruch auf Hartz IV ganz - das heißt, es gibt keinen Cent mehr vom Jobcenter, die Wohn- und Heizkosten werden ebenfalls nicht mehr gezahlt, ebenso die Krankenversicherung.

Verschärfte Sanktionen für Jugendliche

Wesentlich härter sind die Regelungen für Hartz-IV-Empfänger unter 25 Jahren. Bei ihnen kürzt das Jobcenter schon beim ersten Pflichtverstoß 100 Prozent des Regelsatzes. Bei einer zweiten Pflichtverletzung binnen einem Jahr folgt die Vollsanktion: Dann erlischt der Anspruch auf Hartz IV ganz - das heißt, es gibt keinen Cent mehr vom Jobcenter, die Wohn- und Heizkosten werden ebenfalls nicht mehr gezahlt, ebenso die Krankenversicherung.

Sachleistungen als Ersatz

Wenn es Sanktionen verhängt, kann das Jobcenter Sachleistungen gewähren, konkret also hauptsächlich Gutscheine für Lebensmittel oder Hygieneprodukte. Ein vollständiger Ersatz für das gekürzte Geld ist das jedoch nie: Die Sachleistungen können erst ab einer Kürzung von mehr als 30 Prozent gewährt werden - und höchstens um so viel, dass das Niveau einer 30-prozentigen Kürzung erreicht wird, mindestens aber die Hälfte des Regelsatzes. Außerdem gibt es sie nur auf Antrag - und auch dann liegt es im Ermessen des Jobcenters, ob sie gewährt werden.



Eine Ausnahme sind aber Haushalte, in denen Kinder leben. In diesem Fall muss das Jobcenter die Sachleistungen erbringen - ohne Antrag und ohne Ermessensspielraum.



Zudem überweist das Jobcenter bei Kürzungen von 60 Prozent und mehr meistens die Miete direkt an den Vermieter und die Heizkosten direkt an den Versorger. Das soll verhindern, dass Hartz-IV-Empfänger ihre Wohnung verlieren, weil sie die Miete nicht mehr zahlen, um das dafür vorgesehene Geld für den täglichen Bedarf auszugeben.

Dauer

Das Gesetz sieht eine starre Dauer der Sanktionen von drei Monaten vor. Auch bei einer Verhaltensänderung des Hartz-IV-Empfängers wird die Sanktion grundsätzlich nicht vorzeitig aufgehoben oder gesenkt. Ausnahmen davon gibt es nur bei Vollsanktionen - dann kann das Jobcenter die Sanktion bei Erwachsenen auf 60 Prozent Kürzung senken, bei unter 25-Jährigen werden dann zumindest wieder Wohn- und Heizkosten sowie die Krankenversicherung gezahlt.

Mehrfachsanktionen

Wenn sowohl Sanktionen wegen Pflichtverletzungen als auch wegen Meldeversäumnissen im gleichen Zeitraum wirksam sind, werden sie einfach aufsummiert. Es gibt keine Möglichkeit, die Sanktionen stattdessen zeitlich hintereinander zu verhängen. Ein Beispiel: Ein Hartz-IV-Empfänger ist wegen einer Pflichtverletzung für den Zeitraum von Februar bis April mit einer 30-prozentigen Kürzung sanktioniert, zudem wegen eines Meldeversäumnisses für den Zeitraum von März bis Mai mit einer zehnprozentigen Kürzung. Dann bekommt er in den beiden Überlappungsmonaten März und April ein um 40 Prozent (30 plus 10) gekürztes Arbeitslosengeld II.