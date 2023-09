Verivox-Berechnung Bürgergeld-Erhöhung gleicht Stromkosten nicht aus

Wie hoch dieses Plus ausfällt, unterscheide sich regional. In Bremen müssen allein lebende Bürgergeld-Empfänger jeden Monat im Schnitt 40,35 Euro für den günstigsten Stromtarif aufbringen. Das sind rund zwölf Prozent weniger als im Bürgergeld-Satz vorgesehen. Im Laufe des Jahres ergibt sich so ein rechnerischer Überschuss von 64 Euro.

Auch in Bayern, Berlin und Niedersachsen (je minus sieben Prozent) liegen die realen Stromkosten im günstigsten Tarif deutlich unter dem im Regelsatz vorgesehenen Stromkostenanteil. Dagegen müssten Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger in Brandenburg und Schleswig-Holstein rund elf Euro (zwei Prozent) zuzahlen.