Egal, ob Boom oder Krise – die Zahl der Reichen weltweit ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch 2021 sind mehr Dollarmillionäre hinzugekommen und die Wohlhabenden haben ihr Vermögen kräftig gemehrt, wie das Beratungsunternehmen Capgemini errechnet hat. Doch ob die Entwicklung in diesem Jahr so weitergeht, ist fraglich.