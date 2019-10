Finanzielle Lage der Deutschen Der große Graben

Die Weltpolitik in Turbulenzen, die deutsche Wirtschaft vermutlich in der Rezession - doch was die eigenen Finanzen angeht, sind die Deutschen immer noch zufrieden. Das geht aus einer neuen Umfrage im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) hervor. Demnach schätzen 43 Prozent der Befragten ihre Lage als "gut" oder "sehr gut" ein, nur 18 Prozent antworteten mit "schlecht" oder "eher schlecht.

Für die Umfrage "Vermögensbarometer 2019: Die Deutschen und ihr Geld" hat das Meinungsforschungsunternehmen Kantar Added Value von Mai bis Juni dieses Jahres 1000 Menschen telefonisch und 4806 Menschen online befragt.

Demnach hat sich der Anteil der positiven Antworten auf die Frage nach der persönlichen Finanzlage seit der ersten Umfrage dieser Art im Jahr 2005 mehr als verdoppelt und ist auch in den vergangenen drei Jahren noch einmal deutlich gestiegen. Doch dieser Rückblick ist wegen einer methodischen Umstellung mit Vorsicht zu verwenden: Die Ergebnisse aus den vergangenen Jahren, die nur telefonisch erhoben worden waren, wurden auf Basis der neuen Online-Umfragewerte umgerechnet, um sie vergleichbar zu machen.

Interessante Erkenntnisse liefert eine andere Neuerung: Die Forscher haben die Antworten dieses Jahr erstmals auch nach Wohnlage aufgeschlüsselt, in die vier Kategorien "Innenstadt", "Vorstadt", "ländlich, aber in Stadtnähe" sowie "ländlich, weit ab von der Stadt".

Während in den städtischen oder stadtnahen Wohnlagen sich alle Befragten ähnlich zufrieden mit der persönlichen finanziellen Situation zeigten, sieht es auf dem Land offenbar deutlich anders aus: Dort beurteilten nur 31 Prozent die eigene Lage als "gut" oder "sehr gut". Knapp jeder vierte dort sieht seine Finanzen dagegen als "eher schlecht" oder "schlecht" an.

Bei der Frage nach der finanziellen Lage lässt sich zudem auch ein kleines West-Ost-Gefälle beobachten: Den geringsten Anteil an "gut" oder "sehr gut" Antworten haben die Bundesländer Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils 38 Prozent - also 5 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt.

Damit gibt die Umfrage der Diskussion über gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Ost und West sowie zwischen Stadt und Land neue Nahrung. In vielen ländlichen Regionen, gerade im Osten Deutschlands, sieht sich ein Teil der Menschen abgehängt. Ob dies vor allem ein Gefühl ist oder ob sie wirklich materiell schlechter gestellt sind, ist dabei oft schwer zu beantworten.

Immer mehr Menschen wollen eine Immobilie

Auch ein anderer deutscher Trend scheint sich indes fortzusetzen: der Immobilienboom. Unter den Befragten zwischen 20 und 50 Jahren plant fast jeder Dritte (31 Prozent) den Erwerb einer Immobilie. Der Anteil ist damit noch einmal etwas höher als im vergangenen Jahr .In der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen gibt mittlerweile jeder zweite Befragte an, eine Immobilie kaufen zu wollen.

Wahrscheinlich wäre die Zahl derjenigen, die eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen noch größer, wenn sich die Kosten dafür in den vergangenen Jahren nicht so deutlich erhöht hätten.

Die Meinungsforscher haben in der relevanten Zielgruppe der 20-bis 50-Jähringen all jene, die keinen Immobilienkauf planen, zu den Gründen dafür befragt. Rund die Hälfte gab an, sie hätten nicht genügend Eigenkapital. Weitere 22 Prozent hatten bereits eine selbst genutzte Immobilie, nur 14 Prozent gaben an, die Immobilienpreise seien momentan zu hoch.

Die Zahlen zeigen, dass die Eigenkapitalanforderungen derzeit das wohl größte Hindernis beim Immobilienerwerb sind. Laut Faustformel sollten Haus- oder Wohnungskäufer zirka 20 Prozent des Kaufpreises selbst zahlen können, die restlichen 80 Prozent können sie sich über einen Kredit leihen.

Im Zuge des Immobilienbooms der vergangenen zehn Jahre sind die Kaufpreise drastisch gestiegen - in einigen Großstädten um mehr als 100 Prozent. Zugleich sind allerdings auch die Zinsen für Immobilienkredite deutlich gesunken, sie liegen mittlerweile bei unter einem Prozent. Das macht den Kaufpreisanstieg in guten Teilen wett, die monatlichen Kreditraten sind also für viele Interessenten immer noch erschwinglich. Allerdings wird es immer schwieriger, den geforderten Eigenkapitalanteil aufzubringen, weil dieser mit den steigenden Kaufpreisen stetig wächst.