114.500 Steuerpflichtige zahlten den Höchststeuersatz

Im Bundesländervergleich war der Anteil der Millionärinnen und Millionäre an allen Einkommensteuerpflichtigen – wie bereits in den Vorjahren – in Hamburg am höchsten. Dort hatten 12 von 10.000 unbeschränkt Einkommen­steuerpflichtigen (1,2 Promille) Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze. In Bayern waren es 9 von 10.000 Steuerpflichtigen (0,9 Promille). Am niedrigsten ist die Millionärsdichte in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils weniger als 2 von 10.000 Steuerpflichtigen (0,19 und 0,17 Promille).