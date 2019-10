Keimbelastete Fleischwaren aus Hessen Was Sie über den Wurstskandal wissen müssen

Wenn man sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie die Lebensmittelbehörden die Krise um verdorbene Lebensmittel der Wurstfabrik Wilke handhaben, dann sollte man ihre Info-Seite www.lebensmittelwarnung.de besuchen. In einer Liste stehen dort neben Warnungen vor leicht lösbaren Schraubverschlüssen und vor Eintrübungen eines Apfelsafts durch verunreinigte Hefe recht unauffällig auch echte Knaller: Gleich unter der Hefemeldung finden sich zum Beispiel auf Platz sechs Bio-Aprikosenkerne, die einen erhöhten Blausäuregehalt aufweisen. Die Meldungen sind auch nicht nach Gefahrenstufen sortiert, sondern schlicht nach dem Datum ihres Eingangs.

Nur aus diesem Grund steht auch die Warnung vor den mit Listerien verseuchten Würsten der Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren an erster Stelle dieser Liste. Von mehr als einem möglichen Zusammenhang zwischen Produkten der Firma Wilke und einem lebensmittelbedingten "Krankheitsausbruch, der durch das Bakterium ausgelöst wurde", wollen die Verantwortlichen Behörden, die die Seite betreiben, aus rechtlichen Gründen aber nicht sprechen.

Wer noch ein bisschen herumschaut, findet einen kleinen Link, der über einen weiteren Zwischenschritt schließlich zu einer Liste von Produkten führt, die möglicherweise Listerien enthalten.

Stärker runterköcheln lässt sich das Thema kaum.

Wie dramatisch die Situation tatsächlich ist, lässt sich erst ermessen, wenn man sich das Dokument genauer ansieht: Es enthält rund 1100 Produkte. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass noch weitere Produkte betroffen sind, denn aus den Anlagen der Firma Wilke fand das infizierte Fleisch als sogenanntes Vorprodukt den Weg auch in das Essen anderer Hersteller. Die Liste der Aufsichtsbehörden in Hessen nennt gleich eine ganze Reihe von Namen, darunter die Metro-Marke Aro, Haus am Eichfeld, Metro Chef; Service Bund Servisa, CASA, Pickosta, Sander Gourmet, Rohloff Manufaktur, Schnittpunkt, Korbach, ARO, Findt und Domino (nicht Domino's Pizza).

Späte Reaktion

Hinzu kommen Kantinen und Großküchen wie die des Möbelriesen Ikea. Der war nach eigenen Angaben am vergangenen Mittwoch durch den Großhändler über das Problem informiert worden. "Aus diesem Grund haben wir als Vorsichtsmaßnahme den Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt", sagte die Sprecherin. Nicht betroffen sei das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment aus dem Restaurant, dem Schwedenshop und dem Bistro. Mittlerweile gebe es einen neuen Lieferanten für Aufschnitt.

In einigen Reha-Zentren des Universitätsklinikums Köln gelangte Wilke-Aufschnitt ins Angebot, obwohl die Warnung bereits veröffentlicht war. "Aufgrund der Kurzfristigkeit und des Zeitpunktes der Information ist es im Zusammenhang mit unserer Tochtergesellschaft UniReha zu einem Fehler innerhalb der Speisenversorgung gekommen, so dass einigen Reha-Patienten dennoch Wurstware der Firma Wilke angeboten worden ist", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Uniklinik Köln vom vergangenen Freitag.

Weitere Pannen wurden bislang nicht bekannt, doch die Unübersichtlichkeit des Marktes legt den Schluss nahe, dass noch viel mehr belastete Wurstprodukte in Verkehr gekommen sind.

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen in Verbindung gebracht. Zudem sollen sie möglicherweise auch in Niedersachsen Krankheiten verursacht haben. Doch auch in anderen Bundesländern sind die Wurstprodukte der Firma weit verbreitet.

"Flächendeckend dürfte fast jeder Verbraucher in NRW einen Zugang zu den Waren der Firma Wilke gehabt haben", sagte der Sprecher des Landesamts für Umwelt- und Naturschutz Wilhelm Deitermann am Montag in der "Rheinischen Post". Wilke selbst habe "seine Kunden, dazu gehören Großhändler, Altenheime, Krankenhäuser und andere Betriebe, über seine Kundenliste angeschrieben und zum Rückruf aller Wurst- und Fleischwaren aufgefordert". Nun müssten die Kreisveterinärämter als zuständige Behörden überwachen, ob auch wirklich alle Wilke-Waren aus den Regalen verschwänden.

Auf Kennzeichen achten

Nach Überzeugung der Verbraucherorganisation Foodwatch hätte die Verbreitung der belasteten Produkte viel wirksamer eingedämmt werden können, wenn die Aufsichtsbehörden nur konsequent gehandelt hätten, als die ersten Probleme bekannt wurden. Das Hessische Umweltministerium habe nach eigenen Angaben bereits am 12. August vom Listerien-Verdacht erfahren, heißt es in einer Foodwatch-Mitteilung. Als Beleg veröffentlichte die Organisation einen entsprechenden E-Mail-Verkehr.

Erst acht Tage später - am 20. August - seien der für die Kontrolle der Firma Wilke zuständige Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie das Regierungspräsidium Kassel darüber informiert worden. Bis zur Stilllegung der Produktion und zum weltweiten Rückruf aller Wilke-Produkte seien insgesamt mehr als sieben Wochen vergangen, seit das Ministerium vom Listerien-Verdacht gewusst habe.

Im Hessischen Umweltministerium räumt man eigene Versäumnisse ein, soweit es den Zeitraum von 12. bis zum 20. August betrifft. "Das hätte schneller gehen können", sagt ein Mitarbeiter. Sprecherin Julia Stoye verweist jedoch auf die komplizierten rechtlichen Schutzvorschriften, die in solchen Fällen einzuhalten sind: "Ein öffentliche Warnung vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln können wir erst aussprechen, wenn wir sicher sind. Denn eine Fehlwarnung hätte das für das betreffende Unternehmen gravierende Konsequenzen."

Foodwatch fordert von Wilke eine detaillierte Liste aller Läden, Großküchen und Mitarbeiterkantinen, in denen Produkte der Firma verkauft worden sind. Am Dienstag lief ein entsprechenden Ultimatum ab. Nun prüfen die Anwälte der Organisation, ob es Sinn macht, die hessischen Behörden zu verklagen.

Verbraucher, die nun ratlos vor der Wursttheke stehen, können zumindest bei abgepackten Waren an einer Kennzeichnung ablesen, ob ein Produkt aus der Wilke-Fabrik stammt. Auf den Verpackungen steht oval umkreist eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Lautet sie "DE EV 203 EG", sollte man die Packung liegenlassen.

An der Wursttheke oder in Kantinenessen sind Wilke-Produkte dagegen nicht zu erkennen, hier müssen sich Verbraucher auf den Betreiber verlassen. Das Land Hessen empfiehlt Kunden, bei Zweifeln gezielt nachzufragen.