Reduzierte russische Gaslieferungen Habeck fürchtet Wirtschaftseinbruch durch Energieknappheit

Zugleich sprach Habeck sich für weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland aus. »Ich will keinen Hehl daraus machen, dass in meinem Ministerium noch Gedanken sind für weitere Sanktionen«, sagte der Grünen-Politiker am Mittwochabend in München. »Wir sind noch lange nicht am Ende.«

Die Sanktionen seien bereits höchst wirksam und träfen Russland hart. Gerade im Bereich etwa von Software-Wartung könne man aber noch mehr machen. Die europäischen Partner müssten sich aber einig sein. »Von mir aus laden wir noch mal nach.«