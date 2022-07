Deutschland im Krisen-Sommer Verzicht als romantisch getriebene Verzweiflungstat

Was nur noch absurder zu werden droht, weil die Wirtschaft eben gerade auf direktem Weg in eine Rezession ist – und das Problem mangelnder Kapazitäten sich auch in den bisher engen Branchen ziemlich schnell ins Gegenteil verkehren kann: in einen Mangel an Nachfrage. Nach Ifo-Umfragen planen schon jetzt die meisten Branchen nicht mehr mit weiteren Preisanhebungen – weil die bei nachlassender Kundschaft gar nicht mehr durchzusetzen sind. Herzlichen Glückwunsch, wenn gerade dann der Finanzminister durch Verzichtspredigten noch dazu beiträgt, das Problem zu verschärfen. Da hilft auch Steuersenken nicht so viel – das, was der FDP-Minister da angedacht hat, würde ohnehin fast nur die entlasten, die ohnehin nicht so knapp bei Kasse sind, das Geld also auch nicht unbedingt brauchen und ausgeben würden.

Und nur um das auch noch festzuhalten: Die Logik gilt auch für die Notenbanker, die gerade so eifrig Zinsen anzuheben begonnen haben – was ja auch zu einer Art Verzicht führen soll, auf neue Kredite und Investitionen. Ohne dass sicher ist, dass dies die Inflation senkt. Weil die ja hauptsächlich von Putin und den Lieferengpässen kommt. Auch da droht, solange diese Ursachen nicht behoben sind, eine widersinnige Anpassung nach unten – wenn über höhere Zinsen eine ohnehin nicht überschäumende Konsum- und Investitionsnachfrage auf das durch Corona und Krieg derzeit eingeschränkte Angebot angepasst wird.

Das Prinzip ist immer das gleiche: ob bei den E-Autos, der großen Haushaltspolitik oder bei dem, was die Notenbanker machen. Wenn Verzicht nicht dazu führt, das Übel zu beseitigen, ergibt er nur eingeschränkt bis keinen Sinn. Und bei allen sinnvollen Varianten des Gassparens, die es derzeit gibt, droht das Verzichtsmantra gerade auch zu manchem romantisch getriebenen Verzweiflungsakt zu führen, der auf Dauer viel Schaden hinterlässt: ein viel zu langsames Wachsen der Nachfrage nach E-Autos; ein hastig-fatales staatliches Kürzen in der Rezession, das die Krise nur verschärft; oder steigende Zinsen, die auch zum Verzicht auf solche Investitionen führen, die wir für die Zukunft dringend bräuchten.

Wäre gut, darüber jetzt mal sommerlich zu sinnieren. Bevor’s frischer wird. Schöne Ferien!