Norwegen droht

Seit kaum noch Gas aus Russland nach Europa strömt, wird der Brennstoff in riesigen Tankern aus aller Welt in die EU-Staaten geliefert. Das sogenannte Flüssiggas (LNG) aber ist knapp und teuer, und so kostet der Brennstoff am Weltmarkt inzwischen rund dreimal so viel wie vor dem Ukrainekrieg. Entsprechend groß sind die Gewinne der Produzenten, ein Ärgernis, das eine wachsende Zahl von EU-Staaten nicht mehr so einfach akzeptieren will. 15 Länder von Italien bis Lettland haben deshalb gefordert, eine EU-weite Preisobergrenze für Gas einzuziehen.