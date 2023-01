Die Unternehmen wollen demnach in Norwegen große Anlagen zur Erzeugung von sogenanntem blauen Wasserstoff aus Erdgas bauen. Das dabei entstehende CO 2 soll abgespalten und unter dem Meer gespeichert werden.

In Deutschland wiederum planen die Firmen neue Kraftwerke, die zunächst mit Erdgas und dann schrittweise mit Wasserstoff als Energieträger betrieben werden.