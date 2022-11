Angesichts der hohen Inflation dürften viele Arbeitnehmer in diesem Jahr besonders gespannt sein, ob es vom Arbeitgeber zum Jahresende noch Extrazahlungen gibt. Tatsächlich kann sich die große Mehrheit der Millionen Beschäftigten, die in Deutschland einen Tarifvertrag haben, in diesem Jahr über ein Weihnachtsgeld freuen, das sogar höher ausfällt als 2021. 85,7 Prozent von ihnen würden diese Sonderzahlung erhalten, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.