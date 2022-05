Konkret nannte die Behörde demnach für Ägypten bestimmtes Getreide im Hafen von Kandla an der Westküste im Bundesstaat Gujarat. Dort strandeten der Nachrichtenagentur AFP zufolge am Dienstag infolge des Exportverbots Hunderttausende Tonnen Weizen: Laut Hafenbetreiber stauten sich zwischenzeitlich rund 4000 Lastwagen rund um den Hafen. Demnach dürften diejenigen Lkw-Ladungen an Bord von Schiffen gebracht werden, die vor der Verkündung des Ausfuhrstopps am vergangenen Freitag dort angekommen waren, nicht aber solche, die danach eintrafen.