Russlands Überfall auf die Ukraine hat Schockwellen an den Rohstoffmärkten ausgelöst: Energieträger sind drastisch teurer geworden. Noch dramatischer allerdings war die Entwicklung am Weizenmarkt: Der Preis des Getreides stieg jäh an auf mehr als das Doppelte. Die durch den Angriff auf die Ukraine ausgelöste Getreideknappheit – das Land ist einer der größten Weizenexporteure – schürt zudem weltweit Sorgen vor Hungersnöten, etwa in Teilen Afrikas.