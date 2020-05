Krise in Ostafrika und dem Nahen Osten Weltbank unterstützt Opfer von Heuschrecken-Plage mit 500 Millionen Dollar

Ostafrika und der Nahe Osten leiden unter Heuschrecken-Schwärmen, in Kenia essen sie binnen 24 Stunden so viel wie die Einwohner an zwei Tagen. Um die Länder zu unterstützen, schickt die Weltbank hunderte Millionen Dollar.