Fortschritte bei Verhandlungen um russische Blockade

Die Verhandlungen zum Durchbrechen der russischen Getreide-Blockade in der Ukraine machen derweil offenbar Fortschritte. Uno-Sicherheitsratskreise bestätigten laut Deutscher Presse-Agentur die Möglichkeit eines Treffens der Konfliktparteien zusammen mit Uno-Generalsekretär António Guterres in der Türkei – womöglich schon in der kommenden Woche. Die Gespräche befänden sich an einem Punkt, an dem der Uno-Chef direkt mit Russen und Ukrainern verhandeln würde, um eine Einigung zu erzielen.