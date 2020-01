Zanny Minton-Bedoes hat einen flamboyanten Namen, vor allem aber ist die Chefredakteurin des "Economist". Das britische Wirtschaftsmagazin, das sie seit nunmehr fünf Jahren leitet, macht sich vergleichsweise wenig Gedanken um flottes Layout oder scharf geschnittene Bilder, dafür glänzt das Traditionsblatt umso mehr mit messerscharfen Analysen. Mit Blick auf ihr Heimatland kommt Minton-Bedoes, die am Dienstagmorgen zum Frühstück ins Hotel Belvedere lud, zu einem ambivalenten Urteil: Premier Boris Johnson habe mit seiner gewaltigen Mehrheit im Unterhaus die Chance, das (derzeit noch) Vereinigte Königreich stärker zu verändern als die meisten seiner Vorgänger(innen). In dieser Hinsicht stelle er sogar Margaret Thatcher, die Eisheilige der Konservativen weltweit, in den Schatten. "Wir werden eine neue Art Politik erleben: mehr staatliche Ausgaben, mehr Interventionen", so Minton-Bedoes. Sie selbst ist eine vehemente Gegnerin des Brexit, muss sich jetzt aber den Dingen fügen - ihr Zähneknirschen darüber war bis in die letzte Reihe zu hören. Die Briten hätten immerhin die Chance, "global leader" in Sachen Windkraft zu werden, schließlich findet Mitte November die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen im schottischen Glasgow statt. Dass die Brexit-müden Schotten bis dahin noch Teil des Königreichs sind, davon geht Minton-Bedoes aus. "Ich glaube eher an die irische Wiedervereinigung als an Schottlands Unabhängigkeit." Das wichtigste Thema auf der Insel, der "Mexit - also die Lossagung von Prinz Harry und seiner Gattin Meghan vom Königshaus - findet die "Economist"-Chefin im Übrigen so rätselhaft wie den Austritt ihrer EU-Heimat: "Das ist wie beim Brexit: Sie hatten die besten aller Welt und schmeißen alles weg."