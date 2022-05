Herzlich Willkommen beim. In den kommenden Tagen werden wir hier vom Weltwirtschaftsforum berichten, das nach gut zweijährigererstmals wieder stattfindet. Über die Folgen der Pandemie wird in den Alpen viel diskutiert werden, ebenso wie über steigende Preise und die Sorge vor neuen Schulden- und Hungerkrisen. Das beherrschende Thema dürfte aberwerden. Schon am Sonntagabend gab es hierzu einen beeindruckenden Auftritt ukrainischer Parlamentarierinnen, die über die Situation in ihrer Heimat berichteten. Eine von ihnen war die Vorsitzende des Anti-Korruptionskomitees,. Auf die Frage, was ihr Land braucht, hatte sie eine klare Antwort: »« und nicht etwa solche aus Sowjetproduktion - eine klare Absage an den von der Bundesregierung favorisierten Ringtausch