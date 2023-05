Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil Wer Aufträge vom Bund will, muss Tariflöhne zahlen

Löhne, Urlaub, Pausenzeiten: All das muss bei Auftragnehmern des Bundes künftig dem Tarif entsprechen – so steht es in einem Gesetzentwurf des Arbeitsministers. Die Abstimmung mit dem Rest der Regierung steht noch aus.