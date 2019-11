Appell an Bundesregierung Windenergiebranche fordert "Signal des Aufbruchs"

Die Windenergiebranche hat angesichts des schleppendes Ausbaus ein "Signal des Aufbruchs" von der Bundesregierung gefordert. Nötig sei ein klarer Plan für vereinfachte Genehmigungsverfahren, erklärten der Bundesverband Windenergie, die IG Metall und der Maschinenbauverband VDMA nach einem Treffen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Bund und Länder sollten schnell Vereinbarungen treffen, um Genehmigungen zu beschleunigen und Lösungen für den Artenschutz zu finden. "Diese Signale sind wichtig für die Glaubwürdigkeit der Klimapolitik mit einer verlässlichen Industrie-Perspektive", heißt es in der Erklärung., die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Der Ausbau der Windkraft an Land ist in diesem Jahr in Deutschland fast zum Erliegen gekommen. Der deutsche Anlagenhersteller Senvion musste bereits Insolvenz anmelden, das Unternehmen Enercon aus dem niedersächsischen Aurich ist angeschlagen. Daneben gibt es Streit um geplante schärfere Regelungen zum Abstand zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen.

Das Gespräch der Branche mit Altmaier sei intensiv und umfassend gewesen, hieß es. "Wir haben anknüpfend an den Windgipfel die Chancen für den Neuanlauf des deutschen Heimatmarktes erläutert." Die Branche habe gemeinsam mit der IG Metall die "starke Bedeutung einer Wiederbelebung des Heimatmarktes" für die Windindustrie und für die Exportchancen untermauert.