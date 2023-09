Deutschland fünf:

Strukturschwache Räume – mit Aufholerfolgen

8,2 Millionen Einwohner, 55 Kreise

Typisch: Uckermark, Rostock, Stendal, Kyffhäuserkreis, Bautzen

Es ist der ländliche Teil Ostdeutschlands, der nach wie vor auffällig strukturschwach ist. Etwas mehr als die Hälfte der Ostdeutschen lebt dort – und erlebt täglich, was das bedeutet: Mangels entsprechender Unternehmen ist der Anteil der Akademiker an den Beschäftigten sehr gering (11,6 Prozent) und die Gehälter sind mit großem Abstand die niedrigsten in Deutschland (im Mittel 2841 Euro brutto im Monat). Die Lebenserwartung (80,1 Jahre) und die Wahlbeteiligung (72,5 Prozent) sind nur ein wenig höher als in den altindustriell geprägten Städten. Zum Arzt fährt man hier zumeist recht lang.

Aber: So düster diese Werte aussehen mögen – bei näherer Betrachtung zeigen sich positive Trends: So sind etwa die mittleren Gehälter in den vergangenen fünf Jahren nirgends so stark gewachsen wie hier (plus 451 Euro brutto im Monat im Mittel), die Versorgung mit schnellem Internet ist nirgends so vorangetrieben worden (plus 40,7 Prozentpunkte der Haushalte). Die Lebenserwartung ist mit 0,4 Jahren deutlich gestiegen, und der Anteil der Kinder in der Grundsicherung um 4,3 Prozentpunkte stark gefallen. Und – ein Erbe der durchgehenden Erwerbsverläufe auch von Frauen in der DDR – Altersarmut ist hier so gut wie unbekannt (ein Prozent lebt von Grundsicherung)

Nicht zuletzt ist die Verschuldung der Kommunen sehr niedrig. Das gibt ihnen den Spielraum, Zukunftsinvestitionen zu tätigen und den Folgen der sozialen Probleme der Strukturschwäche abzufedern. Zuletzt scheint selbst die jahrzehntelange Abwanderung aus dem ländlichen Osten gestoppt worden zu sein. Inzwischen ziehen jedes Jahr 201 Menschen pro 100.000 Einwohner jedes Jahr mehr in die Region, als andere sie verlassen.

Die folgende Karte zeigt die Ungleichheiten bei der Gesundheitsversorgung und der Lebenserwartung in Deutschland. (Klicken Sie sich durch die Indikatoren).