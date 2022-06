Gegen all das helfen höhere Zinsen schrecklich wenig. Das kann man noch so oft hin- und herwenden. Es hätte, wenn es wirklich wirkt und durchgezogen würde, über die entsprechend katastrophale Wirkung auf die Konjunktur so dramatische Nebenwirkungen auf weite Teile der ohnehin schon angeschlagenen Wirtschaft, dass es mit etwas Verstand nicht zu vertreten ist. Es sei denn, man glaubt an Esoterik.

Das Drama ist, dass schlecht begründbare Zinsanhebungen gleich mehrere Risiken in sich bergen. Das erste Risiko hat sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet: In labiler Lage nähren Zinserhöhungen die Angst der Anleger im Euroraum – und die Angst nährt dann die Angst, wie Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding sagt. Mit dem Ergebnis, dass ohne realen Grund Anleger aus italienischen Anleihen fliehen und die Zinsen dort rapide steigen – obwohl es in der wirklichen Welt gar keinen Grund gibt, Italiens Lage ausgerechnet jetzt anders einzustufen. Zur Erinnerung: Es ist gerade ein paar Monate her, dass hierzulande alle zwei Tage Artikel verfasst wurden, in denen das neue italienische Wunder unter Mario Draghi gelobt wurde. So stabil war das Land politisch lange nicht. Da drehen die Märkte am eigenen Rad. Und die EZB muss Notsitzungen einberufen, um die Zinsausflüge zu stoppen.

Das zweite Risiko besteht darin, dass die erhoffte Signalwirkung ins Gegenteil verdreht werden könnte – wenn zwar die Zinsen steigen, die Inflation aber gar nicht nachlässt, weil etwa viele Verbraucher den Gaspreisschock erst mit den noch anstehenden Jahresabrechnungen zu spüren bekommen; oder durch Öl- oder Gasimportausfälle die Kurse noch mal hochschnellen. Egal, wo gerade der Zins ist.

Schlimmer noch: Wenn die Wirtschaft unter dem Druck höherer Preise und Zinsen sowie anhaltender Unsicherheit weiter abstürzt, wird früher oder später der Moment kommen, die Zinsen dann doch besser nicht weiter anzuheben – um nicht alles noch schlimmer zu machen. So wie 2008 und 2011. Siehe oben.