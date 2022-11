Wenn energieintensive Industrien in einem Land schwinden, dessen erklärtes Ziel es ist, nicht mehr energieintensiv zu sein, um das Klima zu retten, dann ist es ziemlich widersinnig, darüber zu klagen, dass die energieintensiven Industrien schwinden.

Umso absurder wirkt das Gejammer, dass wir gerade jäh unseren Wohlstand verlieren . Es ist ja nicht so, als seien die Deutschen plötzlich nicht mehr fleißig – oder »Made in Germany« plötzlich unverkäuflich. Der Export liegt auf Rekordniveau. Die Deutschen bekommen allerdings gerade spürbar weniger für ihr Geld, weil durch Lieferengpässe nach den Coronalockdowns manche Waren knapp wurden – und es einen Krieg gibt, der alles, was mit Energie zu tun hat, schon vor seinem Ausbruch dramatisch hat teurer werden lassen.

Entscheidend ist, ob das so bleibt. Inzwischen schwinden die Lieferengpässe, was manche Preise schon wieder sinken lässt. Ähnliches gilt für Energie – auch wenn den üblichen Auguren derzeit unwahrscheinlich erscheint, dass etwa Gas jemals wieder so billig wird wie vor der Krise : Die Kurse sind in den vergangenen Wochen drastisch gesunken. Wie Berenbank-Chefökonom Holger Schmieding vorrechnet, dürften die Gaspreise nach jetzigen Schätzungen in den beiden kommenden Wintern bei 110 Euro pro Megawattstunde liegen. Das wären gut 100 Euro weniger als noch im September vermutet. Allein das dürfte dazu führen, dass Europas Gesamtgasrechnung um einen Betrag geringer ausfallen dürfte, der drei Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung entspreche – umso milder werde auch die Rezession, so Schmieding. Ganz neue Töne.