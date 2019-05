Gerichtsbeschluss Einbauten des Vormieters können Mieterhöhung rechtfertigen

Nimmt ein Vormieter auf eigene Kosten Verbesserungen an einer Wohnung vor, kann dies den Wohnwert steigern. Unter Umständen kann das eine Mieterhöhung rechtfertigen. Das geht aus einem Beschluss des Landgerichts Berlin hervor (Az.: 64 S 150/18), wie die Zeitschrift "Das Grundeigentum" (9/2019) berichtet.

In dem konkreten Fall verlangte der Vermieter eine Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Er rechtfertigte dies damit, dass der Vormieter Verbesserungen an der Wohnung vorgenommen hatte, die den Wert steigern. Der Vormieter hatte unter anderem den Stuck restauriert und Elektro- und Wasserleitungen unter Putz verlegt. Der neue Mieter wollte der Erhöhung nicht zustimmen - der Vormieter habe von ihm eine hohe Abschlagzahlung erhalten.

Die Argumente der Richter erben sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Danach gehen Einbauten auf den Vermieter entschädigungslos über, wenn sein Mieter seine Ansprüche nicht innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Mietvertrages geltend macht - oder etwa Einbaumöbel wieder ausgebaut. Der Eigentümer kann die Verbesserungen - auch ohne eigene Leistung - als Basis für künftige Mieterhöhungen berücksichtigen. Das gilt sogar dann, wenn der neue Mieter eine Abschlagszahlung an den Vormieter geleistet hat.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit einem Urteil des Bundesgerichtshofes zum Thema Schönheitsreparaturen. Demnach haben Vereinbarungen zwischen Mieter und Vormieter keine Auswirkungen auf das Mietverhältnis. Der Vermieter kann daraus keine Rechte herleiten, aber muss er auch keine Verschlechterung seiner Rechte hinnehmen.

Die Rechte können auf den neuen Bewohner übergehen, aber nur wenn er wenn er an Stelle des Vormieters in den Mietvertrag eintritt (was allerdings nur mit Einverständnis des Vermieters möglich ist). Kommt ein neues Mietverhältnis zu Stande, werden die Karten neu gemischt.