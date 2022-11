In Zukunft soll das Wohngeld nach dem Willen der Bundesregierung an deutlich mehr Berechtigte ausgezahlt werden. Allerdings müssen sich viele Menschen womöglich darauf einstellen, die Hilfe erst mit großer Verzögerung ausgezahlt zu bekommen, warnen die Kommunen. Grund sei vor allem der Personalmangel in den zuständigen Behörden. »Schon heute dauert die Bearbeitung eines Wohngeldantrags drei bis sechs Monate«, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der »Bild«-Zeitung.