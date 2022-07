Im Bundesvergleich waren der Statistik zufolge mit jeweils knapp 36.000 Personen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die meisten Wohnungslosen untergebracht, gefolgt von Berlin mit knapp 26.000 Personen. Am wenigsten waren es in Sachsen-Anhalt mit 365 Personen, in Mecklenburg-Vorpommern mit 405 Personen und in Bremen mit 790 Personen.