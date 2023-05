In der Debatte hatte zuletzt Die Linke mit einem deutlich weniger einschneidenden Vorstoß für Diskussionen gesorgt. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Caren Lay, schlug eine neue Option auf Wohnungstausch von Senioren und jungen Familien im Mietrecht vor. »So können Senioren in eine kleinere Wohnung ziehen, ohne am Ende mehr Miete zu zahlen«, sagte sie. Ob dies klappt, ist jedoch fraglich. Experten verweisen auf die soziale Seite des Wohnens. Wer etwa in einen anderen Stadtteil umziehe, verliere Kontakte in der Nachbarschaft und das gewohnte Umfeld vom Supermarkt bis zum Arzt . Gerade Senioren fällt das mitunter schwer.