Schäubles Verteidigung der schwarzen Null "Es fließt nur nicht ab"

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist Forderungen nach einem schuldenfinanzierten Konjunkturprogramm entgegengetreten.

Weder in der EU noch in Deutschland sei zu wenig vorhandenes Geld das Problem, sagte der frühere Bundesfinanzminister in einem Interview mit Reuters TV. Es gebe zwar einen Mangel an Investitionen. "Aber es liegt nicht daran, dass der Bund dafür nicht genügend Geld zur Verfügung stellt. Es fließt nur nicht ab", betonte der CDU-Politiker.

Schäuble machte vor allem lange Planungs- und Genehmigungsverfahren dafür verantwortlich, dass Investitionsgelder nicht abflössen. Schäuble weiter: "Die Länder, die die großen Probleme in Europa haben, waren zugleich die Länder, die am wenigsten die Gelder aus den europäischen Strukturfonds in Anspruch genommen haben."

Hinzu kämen mangelnde Kapazitäten in der Bauindustrie. Schäuble warf gerade internationalen Ökonomen vor, aus Unkenntnis stets mehr Investitionen in einer Niedrigzinsphase zu fordern. Aber mehr Geld werde nicht dafür sorgen, dass etwa die Stromtrassen nach Süddeutschland, Windräder oder der Flughafen BER schneller gebaut werden. "Dieses oberflächliche Gerede, wenn wir mehr Geld für Investitionen ausgeben würden, dann hätten wir weniger Probleme, das scheitert daran, dass wir erst einmal dafür sorgen müssen, dass die Investitionen auch tatsächlich stattfinden", sagte Schäuble.

Indirekt warf Schäuble auch der Bundesregierung vor, falsche Erwartungen zu wecken. Nun werde etwa das "größte Investitionsprogramm" für den Schienenverkehr verkündet. "Ich bin sehr gespannt, wie die Mittel umgesetzt werden", sagte er. Für den Kampf gegen den Klimawandel wäre es wichtig, mehr Geld etwa in Afrika auszugeben. Mit jedem Euro würde man dort mehr bewirken als mit vielen Maßnahmen in Deutschland.