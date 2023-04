Studie zu Workaholics Arbeitssüchtige sind häufiger krank

Zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten suchthaft, wie aus der Untersuchung hervorgeht, an der das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und die Technische Universität Braunschweig beteiligt waren. Die Beschäftigten arbeiten den Ergebnissen zufolge nicht nur sehr lang, schnell und parallel an unterschiedlichen Aufgaben, sie können auch nur mit schlechtem Gewissen freinehmen und fühlen sich oft unfähig, am Feierabend abzuschalten und zu entspannen, heißt es unter Berufung auf die sogenannte »Dutch Work Addiction Scale«.