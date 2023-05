Doch auch die Arbeit an sich führt bei vielen Vollzeitbeschäftigten zum Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung. 74,9 Prozent der Befürworter gaben an, dass sie dadurch ihre Arbeitsbelastung verringern wollten.

Warum Beschäftigte Viertagewoche ablehnen

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Angaben derjenigen – insgesamt 17,3 Prozent –, die eine Viertagewoche für sich generell ablehnen. Von ihnen gaben 85,8 Prozent als Beweggrund an, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben. Allerdings schätzten auch 82 Prozent, dass sich an den Arbeitsabläufen nichts ändern würde – und 76,6 Prozent gaben an, dass ihre Arbeit sonst nicht zu schaffen wäre.