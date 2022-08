Unter Herausrechnung der saisonbedingten Schwankungen stieg die Arbeitslosigkeit laut BA um 28.000 auf 2,497 Millionen.

»Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben zwar im August erneut stärker zugenommen als jahreszeitlich üblich«, sagte Nahles. »Dies liegt jedoch weiterhin an der Erfassung ukrainischer Geflüchteter.« Die Flüchtlinge werden inzwischen nicht mehr über das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern über die Grundsicherung erfasst und tauchen damit auch in der Arbeitslosenstatistik auf. Dieser Effekt hatte bereits in den beiden Vormonaten die Arbeitslosenstatistik beeinflusst. Für die August-Statistik konnte die Bundesagentur auf Zahlenmaterial zurückgreifen, das bis zum 11. August vorlag.