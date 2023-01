Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der Winterpause im Januar um rund 162.000 auf knapp 2,62 Millionen gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte, erhöhte sich die Arbeitslosenquote gegenüber Dezember damit um 0,3 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Gegenüber dem Januar vergangenen Jahres waren 154.000 Menschen mehr arbeitslos. Saisonbereinigt – also unter Berücksichtigung der um diese Jahreszeit typischen Effekte – nahm die Zahl der Arbeitslosen um etwa 15.000 ab.