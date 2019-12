Das Paket kam nicht an der Haustür an, der Brief ging verloren: Dem Ärger über mangelhafte Postzustellung machen immer mehr Menschen Luft, indem sie sich bei der Bundesnetzagentur beschweren. Bis 15. Dezember gingen 17.167 Beschwerden ein, teilte die Behörde mit - so viele wie noch nie. Im vorigen Jahr hatte es 12.615 Beschwerden gegeben, 2017 waren es noch 6100.

"Wir sind Ansprechpartner für Verbraucher im Postbereich, und immer mehr Menschen beschweren sich bei der Bundesnetzagentur", sagte der Vizechef der Behörde, Peter Franke. Neben tatsächlich steigender Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung könnte dies ein weiterer möglicher Grund für die zunehmenden Beschwerden sein: Mehr Bürger wissen, dass man sich bei der Bundesnetzagentur beschweren kann.

Über die Hälfte der Beschwerden zu Briefen

Mit 55 Prozent betreffen die meisten Beschwerden Briefe - wenn diese verspätet, falsch oder gar nicht zugestellt worden seien. 34 Prozent betreffen Pakete, die nicht bis an die Haustür oder gar nicht ausgeliefert worden seien.

Außerdem reichten 1400 Kunden einen Schlichtungsantrag bei der Netzagentur ein, so die Behörde. Im letzten Jahr waren es noch rund 1100 Anträge. Die genannten Zahlen beziehen sich der Bonner Behörde zufolge auf alle Anbieter.

Drei Viertel der Schlichtungsanträge betrafen laut Netzagentur einen Streit mit einem Paketzusteller, meist ging es um Verlust, Diebstahl oder Beschädigung einer Sendung. Bislang schließen die meisten Paketzusteller eine Schlichtung in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen jedoch aus, wie die Netzagentur kritisierte.

So werde den Kunden aber "die einzige Möglichkeit genommen, eine gütliche Einigung zu erreichen", kritisierte die Behörde. Der ordentliche Rechtsweg komme oft wegen des geringen Streitwerts nicht in Betracht, wenn der Postdienstleister eine Haftung und eine Schadensersatzforderung ablehnt.

Altmaier will Verbraucherrechte stärken

Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte nun eine Reform des Postgesetzes an: Anfang des Jahres soll ein Referentenentwurf vorliegen, der ein verbindliches Schlichtungsverfahren vorschreibt. Bei Verstoß soll es Bußgelder geben. "Wir wollen die Verbraucherrechte stärken", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.

Als Reaktion auf die Zahlen teilte die Deutsche Post mit: "Die Anzahl der Beschwerden bei der Bundesnetzagentur ist im Verhältnis zur Anzahl der durch unser Unternehmen beförderten Brief- und Paketsendungen sehr gering". Mehr als 19 Milliarden Pakete und Briefe seien 2018 befördert worden, die Zahlen für 2019 würden im März vorgelegt.