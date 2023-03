Süddeutschland besonders stark betroffen

Die Ergebnisse der Vorausberechnung zeigen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Bei einer konstanten Pflegequote – das ist der Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung insgesamt – ist bis Ende 2055 der geringste Anstieg in Sachsen-Anhalt mit sieben Prozent und in Thüringen mit acht Prozent zu erwarten. Demgegenüber stehen die stärksten Anstiege mit 56 Prozent in Bayern und 51 Prozent in Baden-Württemberg. Der bundesweite Durchschnittswert beträgt 37 Prozent.