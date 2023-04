SpaceX-Starbase am Golf von Mexiko »Früher waren bei uns Kojoten die größte Gefahr. Jetzt ist es Elon Musk«

In Kürze soll Elon Musks »Starship« zum Jungfernflug in den Orbit starten. Dafür stampfte sein SpaceX-Konzern in Texas einen eigenen Weltraumbahnhof aus dem Boden – mit weitreichenden Folgen.

Aus Boca Chica Beach, Texas berichtet Marc Pitzke