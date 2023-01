Greenpeace Spanien nennt den Vorstoß in einer Mitteilung ein »klares Signal« an die Branche, kritisiert allerdings, dass die Gesetzgebung »kein wirklich nachhaltiges Tierhaltungsmodell«, basierend auf klein- und mittelgroßen Betrieben hervorbringe. 850 Tiere seien noch immer zu viele für eine einzige Farm. »Ja, es wird die Ausbeutung der Tiere in übertriebenen Ausmaßen verhindert, aber es wird trotzdem eine ziemlich große Ausbeutung ermöglicht, die weiterhin eine enorme Umweltbelastung darstellen wird.« Greenpeace hatte zuvor eine Maximalbelegung mit 180 Tieren gefordert.

Inhaber kleinerer und mittlerer Landwirtschaftsbetriebe kritisieren zudem , dass das Gesetz zwar eine Obergrenze für einzelne Farmen setzt, jedoch keine für die Anzahl von Betrieben innerhalb einer Region. So könnten statt einer gigantischen Farm theoretisch sehr viele kleinere entstehen.